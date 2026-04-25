Rissa tra due giovani nel centro storico di Agrigento: entrambe ferite, una finisce in ospedale

Condividi

Visualizzazioni 200

Momenti di tensione nei vicoli del centro storico di Agrigento, dove nei giorni scorsi due giovani donne straniere, rispettivamente di 28 e 25 anni, sono state protagoniste di una violenta lite degenerata in aggressione fisica.

Per cause ancora in fase di accertamento, le due si sono affrontate in strada con calci e pugni. Secondo le prime ricostruzioni, durante lo scontro sarebbero stati utilizzati anche oggetti contundenti, circostanza che ha contribuito ad aggravare il bilancio delle ferite.

Entrambe le donne hanno riportato lesioni: una è stata medicata direttamente sul posto per escoriazioni e traumi all’addome, mentre l’altra ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Quest’ultima è stata accompagnata al San Giovanni di Dio, dove i sanitari le hanno riscontrato, tra le altre cose, un taglio alla testa.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, preoccupati per quanto stava accadendo. L’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di interrompere la rissa ed evitare conseguenze ancora più gravi.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato allo scontro.