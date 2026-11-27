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Quasi otto anni di carcere complessivi per tre persone coinvolte nella violenta rissa scoppiata nell’agosto del 2025 nel quartiere Rinascita di Ribera, degenerata in una sparatoria. È la richiesta di condanna avanzata dalla Procura di Sciacca nell’ambito del procedimento penale.

Il pubblico ministero Simone Billante ha sollecitato 3 anni e 3 mesi di reclusione per Antonino Rizzuto, 44 anni, di Sambuca di Sicilia, 2 anni e 6 mesi per il figlio Francesco, 25 anni, e 2 anni per Daniel Tuttolomondo, 27 anni, di Ribera. Tutti e tre sono imputati per rissa in concorso.

La vicenda si sarebbe consumata durante uno scontro particolarmente violento, culminato con l’esplosione di un colpo di pistola. Secondo la ricostruzione accusatoria, il proiettile avrebbe raggiunto una persona diversa da quella che sarebbe stata inizialmente presa di mira.

Per la sparatoria è imputato, in un procedimento separato celebrato con rito ordinario, Mario Caternicchia, accusato di tentato omicidio. Secondo la Procura sarebbe stato lui a impugnare l’arma e a fare fuoco contro il rivale, finendo però per colpire un’altra persona. La pistola utilizzata risultava legalmente detenuta.

Nel frattempo, il giudice ha revocato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i due Rizzuto e per Tuttolomondo.