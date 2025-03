Rissa con coltelli e pistole: un ferito

Condividi

Visualizzazioni 171

A Palermo un uomo di 31 anni, Ignazio Ferrante, residente allo Zen, è stato soccorso all’ospedale di Villa Sofia con alcune ferite di arma da taglio. Lui sarebbe stato accoltellato al culmine di una rissa insorta in via Costante Girardengo, dove sarebbero stati esplosi anche alcuni colpi di pistola. Indaga la Polizia. La pista investigativa privilegiata sarebbe un regolamento di conti tra pusher per lo spaccio della droga.