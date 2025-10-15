Rissa, canicattinese ricoverato in prognosi riservata

Condividi

A Canicattì si è scatenata una violenta rissa nei pressi di piazza Vespri. Un canicattinese di 60 anni, con gravi ferite alle testa e privo di sensi, è stato ricoverato in prognosi riservata prima all’ospedale di Canicattì e poi al Sant’Elia a Caltanissetta. Ferito, ma lievemente, anche un suo familiare, di 65 anni. I poliziotti del locale Commissariato e della Squadra Mobile di Agrigento hanno identificato alcune persone, tra cui delle donne, tutti romeni e un solo canicattinese. Il movente sarebbe legato a contrasti di vicinato.