Rissa, canicattinese ricoverato in prognosi riservata

A Canicattì si è scatenata una violenta rissa nei pressi di piazza Vespri. Un canicattinese di 60 anni, con gravi ferite alle testa e privo di sensi, è stato ricoverato in prognosi riservata prima all’ospedale di Canicattì e poi al Sant’Elia a Caltanissetta. Ferito, ma lievemente, anche un suo familiare, di 65 anni. I poliziotti del locale Commissariato e della Squadra Mobile di Agrigento hanno identificato alcune persone, tra cui delle donne, tutti romeni e un solo canicattinese. Il movente sarebbe legato a contrasti di vicinato.
