Rissa, bottigliata e pistola a Licata: cinque denunciati

Condividi

Visualizzazioni 288

La notte di Capodanno a Licata la Polizia è intervenuta in Corso Umberto a seguito di una rissa tra quattro marocchini. Adesso due di loro sono stati denunciati per tentata estorsione e lesioni gravi, e tutti e quattro per rissa. Lo scontro è insorto a seguito del rifiuto di uno di consegnare soldi e sigarette. E’ stato aggredito anche con una bottiglia di vetro scagliata in faccia, provocandogli gravi ferite: ricovero ospedaliero con prognosi di quindici giorni. Inoltre, a tre dei coinvolti è stato notificato un provvedimento di espulsione perché irregolari nel territorio. E un uomo di 26 anni di Licata è stato adesso denunciato dai Carabinieri perché le telecamere di sorveglianza, la stessa notte di Capodanno, lo hanno ripreso in corso Vittorio Emanuele intento a maneggiare una pistola, ancora non rinvenuta, durante una rissa.