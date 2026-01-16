Rissa a Santa Margherita: denunciati quattro riberesi

I Carabinieri hanno denunciato a piede libero alla Procura di Sciacca quattro riberesi, presunti partecipi di una violenta rissa insorta sabato scorso a Santa Margherita Belice, in piazza Libertà, nel centro cittadino. Nel corso delle indagini, i militari hanno identificato i primi quattro coinvolti nell’azzuffata. Adesso sono a lavoro per identificare gli altri.
