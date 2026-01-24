Rissa a Licata: denunciati cinque minorenni

A Licata i poliziotti del locale Commissariato hanno denunciato a piede libero alla Procura dei minori di Palermo cinque minorenni tra i 16 e i 17 anni. Sono stati presunti protagonisti di una violenta rissa insorta in piazza Sant’Angelo. Uno dei cinque identificati risponderà anche di violazione del Daspo urbano, ovvero il divieto di accedere, in tal caso, nel centro cittadino. Determinanti ai fini dell’identificazione dei cinque sono stati i video – sorveglianza.
Notizie correlate
-
Dinamica imprenditoriale agrigentina positivaCondividi Visualizzazioni 126 Sono positivi i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Agrigento sulla dinamica...
-
Furto di rame al complesso turistico SciaccamareCondividi Visualizzazioni 140 A Sciacca ignoti malviventi si sono intrufolati nel complesso turistico Sciaccamare, si sono...
-
Consorzio di tutela dell’ arancia Ribera Dop: ecco il nuovo CDA. A breve il presidenteCondividi Visualizzazioni 175 Il nuovo CDA del Consorzio di tutela dell’ Arancia di Ribera Dop ha...