Rissa a Licata: denunciati cinque minorenni

Condividi

Visualizzazioni 189

A Licata i poliziotti del locale Commissariato hanno denunciato a piede libero alla Procura dei minori di Palermo cinque minorenni tra i 16 e i 17 anni. Sono stati presunti protagonisti di una violenta rissa insorta in piazza Sant’Angelo. Uno dei cinque identificati risponderà anche di violazione del Daspo urbano, ovvero il divieto di accedere, in tal caso, nel centro cittadino. Determinanti ai fini dell’identificazione dei cinque sono stati i video – sorveglianza.