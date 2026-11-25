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Educare al rispetto, promuovere la cultura della legalità e maturare la consapevolezza che nessuna forma di violenza possa essere giustificata: con queste finalità, nella mattinata di martedì 24 novembre, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è svolto, presso l’aula polifunzionale dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, l’incontro di sensibilizzazione dal titolo “Rispetto, Tutela, Libertà”.

Protagoniste dell’incontro sono state la Dott.ssa Alessandra Chiffi, Sostituto Procuratore della Repubblica, la Prof.ssa Loredana Volpe, psicologa, e la Dirigente scolastica, Dott.ssa Elisa Maria Enza Casalicchio.

Nel suo intervento, la Dirigente scolastica, da sempre particolarmente sensibile alle tematiche sociali ed educative, ha sottolineato il ruolo fondamentale della scuola nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, ribadendo l’importanza di educare le nuove generazioni al rispetto dell’altro, alla parità e alla libertà. Ha inoltre evidenziato la necessità di promuovere un cambiamento culturale che parta proprio dai giovani, attraverso un’azione educativa costante, capace di contrastare stereotipi, discriminazioni e ogni forma di sopraffazione. La scuola, infatti, non è soltanto un luogo di apprendimento, ma rappresenta un presidio fondamentale di legalità e di formazione delle coscienze.

Di grande rilevanza sono stati gli interventi della Dott.ssa Alessandra Chiffi e della Prof.ssa Loredana Volpe, che hanno approfondito il fenomeno della violenza di genere rispettivamente sotto il profilo giuridico e psicologico, offrendo agli studenti preziosi strumenti di conoscenza e importanti spunti di riflessione sulla necessità di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza e di costruire relazioni sane e consapevoli.

Grande è stata l’attenzione degli studenti coinvolti, che hanno seguito con vivo interesse e partecipazione le parole delle relatrici, dimostrando sensibilità e maturità nell’affrontare una tematica tanto delicata quanto attuale.

Con questa iniziativa, l’Istituto Fermi di Aragona conferma ancora una volta il proprio impegno nel promuovere occasioni di confronto e di crescita umana e civile, distinguendosi come una comunità educante attiva, sensibile e attenta alle problematiche sociali, nella consapevolezza che la formazione delle nuove generazioni rappresenti uno degli strumenti più efficaci per contrastare la violenza.

Perché contrastare la violenza significa, prima di tutto, educare al rispetto. Ed è proprio dalla scuola che può partire quel cambiamento culturale necessario alla costruzione di una società più giusta, libera e rispettosa della dignità di ogni persona.