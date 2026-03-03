Risorse aggiuntive per il personale degli enti locali: 10 milioni per il 2026 e 2027

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha firmato un decreto per l’assegnazione di risorse aggiuntive destinate al personale degli enti locali, in attuazione della legge regionale del 5 gennaio 2026. Il fondo, che ammonta a 10 milioni di euro per i primi due anni (2026 e 2027) e 20 milioni per il 2028, permetterà un incremento dell’orario di lavoro per il personale a tempo parziale. I beneficiari dei fondi saranno 340 enti locali, tra cui Comuni, Province e Unioni di Comuni in tutta la Sicilia. Tale intervento, che si aggiunge ai 166 milioni di euro già previsti per il personale, mira a migliorare l’efficienza e la produttività degli uffici locali, colmando le carenze di personale e risorse.

