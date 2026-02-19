“Risarcimento (shock) Carola Rackete”: le reazioni

Condividi

Visualizzazioni 84

Il caso del risarcimento accordato alla Ong Sea Watch, capitanata da Carola Rackete, infiamma lo scontro sul referendum sulla riforma della Giustizia.

Il 29 giugno del 2019, la comandante tedesca, Carola Rackete, 37 anni, in stallo dal precedente 12 giugno, forzò il blocco navale a Lampedusa con la nave Ong Sea Watch 3 sfidando il decreto sicurezza bis di Matteo Salvini. A bordo 53 migranti naufraghi. Fu arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e per aver speronato una motovedetta della Guardia di Finanza. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento non convalidò l’arresto. Poi l’indagine è stata archiviata, riconoscendo lo stato di necessità e l’adempimento del dovere di soccorso e salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare.

Adesso il Tribunale di Palermo ha altrettanto riconosciuto alla Ong un risarcimento di 76.000 euro per il blocco ingiustamente subito dalla Sea-Watch, ancorata nel porto di Licata dal 12 luglio al 19 dicembre. I ministeri di Interno, Trasporti ed Economia pagheranno in particolare le spese patrimoniali documentate dalla Ong, ovvero spese portuali, legali e di agenzia, e carburante per mantenere la nave attiva. La Ong plaude e commenta: “Mentre il governo Meloni annuncia il ‘blocco navale’ e attacca le Ong del soccorso in mare, il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile”.

Replica Giorgia Meloni: “I giudici prendono un’altra decisione che lascia letteralmente senza parole: hanno condannato lo Stato italiano a risarcire con 76.000 euro, sempre degli italiani, la Ong proprietaria della nave capitanata dalla Rackete, perché dopo lo speronamento ai danni dei nostri militari l’imbarcazione era stata, giustamente, trattenuta e posta sotto sequestro. La mia domanda è: il compito dei magistrati è quello di far rispettare la legge o quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge?”. Matteo Salvini rincara la dose: “Il 22 e 23 marzo voterò ‘Sì’ al referendum per cambiare questa in(Giustizia) che non funziona”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)