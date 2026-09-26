Risam nella bufera: sequestrate società, quattro indagati. A rischio il maxi appalto rifiuti di Agrigento

Condividi

Visualizzazioni 168

Debiti per milioni di euro e il rischio di un dissesto finanziario. È questo il quadro al centro di un’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore che coinvolge anche la Risam srl, società che da poche settimane gestisce il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti ad Agrigento.

La Procura ipotizza, a vario titolo, i reati di bancarotta fraudolenta, sottrazione alla riscossione e intestazione fittizia, nell’ambito di accertamenti che riguardano due società. Quattro le persone indagate: Alessio e Antonio Balestrieri, padre e figlio, entrambi di Gragnano, Vincenzo Novi di Angri e Vincenzo Vanacore di Castellammare di Stabia.

L’operazione, coordinata dal procuratore capo Luigi Alberto Cannavale, è stata eseguita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno. Il provvedimento del gip ha disposto il sequestro di quattro società e, in particolare, delle quote societarie riconducibili alla fiduciaria Risam: il 90% intestato alla fiduciaria e il restante 10% riconducibile al suo rappresentante.

Al centro degli accertamenti è finito il ramo d’azienda denominato “servizi ambientali”, originariamente riconducibile alla società Tekra. Secondo la ricostruzione investigativa, il ramo sarebbe stato successivamente concesso in affitto a un’altra società attraverso un contratto sottoscritto alla fine del 2025.

È proprio questo passaggio societario ad avere attirato l’attenzione degli investigatori, che stanno ricostruendo i rapporti economici e patrimoniali tra le società coinvolte e le modalità con cui sarebbero state gestite le esposizioni debitorie.

La Risam srl è la società che nel 2026 è subentrata a Tekra nella gestione del servizio rifiuti attraverso un contratto di affitto di ramo d’azienda. La stessa impresa gestisce inoltre il servizio di igiene urbana a Siracusa.

Ad Agrigento, la Risam si è aggiudicata il maxi appalto per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento dopo aver ottenuto un punteggio superiore a 90 punti, grazie alla combinazione dell’offerta tecnica e di quella economica, quest’ultima caratterizzata da un significativo ribasso rispetto alla base d’asta.

L’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore apre ora un fronte di attenzione anche sul futuro dell’affidamento agrigentino. Gli accertamenti dovranno chiarire la situazione finanziaria delle società coinvolte, la natura dei rapporti tra le imprese e l’eventuale rilevanza delle operazioni societarie contestate dagli investigatori.