Riposto, violenta lite in pescheria: un fratello uccide l’altro con una mannaia

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Una discussione degenerata in pochi istanti si è trasformata in un dramma sul lungomare di Riposto, nel Catanese. Un uomo di circa sessant’anni è morto dopo essere stato colpito al collo con una mannaia dal fratello, al culmine di un acceso litigio.

I due, entrambi titolari di una pescheria, si trovavano nella loro attività quando, per cause ancora in fase di accertamento, è scoppiata una violenta lite. Durante lo scontro uno dei fratelli avrebbe afferrato una mannaia, ferendo gravemente l’altro.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito d’urgenza in ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita a causa delle gravissime lesioni riportate.

Nei momenti immediatamente successivi all’aggressione, due persone sono rimaste ferite mentre cercavano di fermare e disarmare il responsabile, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Riposto e della Compagnia di Giarre, che hanno bloccato e arrestato il presunto aggressore con l’accusa di omicidio volontario.

La Procura della Repubblica di Catania ha aperto un fascicolo d’indagine per fare piena luce sull’accaduto e ricostruire le cause che hanno portato alla tragica escalation di violenza.