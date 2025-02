Riparte il confronto sulle problematiche del territorio tra forze sociali in Prefettura

Condividi

La galleria santa Lucia, il ponte Milena, la viabilità della zona Kaos, lo svincolo per Porto Empedocle, zona Maddalusa, 640 tratto Mosella (con proposta di una rotonda), sono alcune delle principali problematiche affrontate sul tavolo convocato dal preferito di Agrigento Salvatore Caccamo. Riparte con rinnovato slancio il confronto sulle problematiche del territorio tra forze sociali ed enti pubblici preposti alla loro soluzione, sotto l’attenta e autorevole regia del Prefetto, il cui impegno lungimirante e instancabile ha dato un impulso decisivo agli annosi problemi della viabilità attorno alla città.

Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento esprime il suo più vivo e sincero apprezzamento per l’instancabile impegno del Prefetto Salvatore Caccamo nell’affrontare le gravi carenze infrastrutturali del territorio. Il suo prezioso e determinato lavoro di coordinamento tra i vari enti competenti rappresenta un’azione fondamentale per affrontare un’emergenza che da troppo tempo penalizza la comunità locale. La partecipazione di numerosi attori istituzionali, rappresenta sicuramente un segnale positivo, poiché indica un’attenzione congiunta verso un problema che necessita di soluzioni concrete e condivise. Il coinvolgimento di tutti i livelli di responsabilità potrebbe favorire un approccio coordinato e mirato, capace di superare le criticità e garantire interventi efficaci per il miglioramento della viabilità.