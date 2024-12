Rinviato lo spettacolo di Giancarlo Giannini previsto per domani sera

Condividi

L’Associazione Quintaessenza comunica che lo spettacolo dell’attore Giancarlo Giannni previsto ad Agrigento in data 21 dicembre 2024 presso la struttura del Palacongressi verrà rinviato per intervenuti impedimenti organizzativi che non garantivano la perfetta riuscita dell’evento.

Lo spettacolo verrà riproposto nei primi mesi dell’anno 2025 con le stesse modalità di quello rinviato.

Chiunque ne facesse richiesta il biglietto verrà interamente rimborsato a partire da venerdi 27 dicembre presso gli uffici dove è stato acquistato.