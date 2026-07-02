Rinviate a giudizio De Capitani e Cannariato

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Sabrina De Capitani, l’ex portavoce del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, è stata rinviata a giudizio per corruzione dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo, Giuseppina Zampino. Rinviata altrettanto a giudizio l’imprenditrice Marcella Cannariato, già condannata a 2 anni e 6 mesi di reclusione per corruzione nell’ambito di un’altra tranche dell’inchiesta. A processo, inoltre, i due manager della comunicazione Marianna Amato e Alessandro Alessi. La prima udienza il prossimo 2 novembre.