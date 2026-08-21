Rinvenuto un cadavere sotto un viadotto: ipotesi incidente

La Polizia stradale ha trovato sul margine destro della carreggiata e danneggiata sulla fiancata sinistra un’automobile Peugeot 206 rossa vuota sul viadotto Binuara, lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Trapani, poco prima dello svincolo di Fulgatore. Nel viadotto sottostante è stato invece rinvenuto il cadavere di Enzo Veltri Barraco Alestra, 50 anni, proprio in corrispondenza della posizione dell’automobile. I danni alla Peugeot sarebbero stati provocati dall’impatto con un’altra automobile, che dopo l’urto si sarebbe allontanata. Indagini sono in corso, coordinate dalla Procura.
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