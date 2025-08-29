Rinvenuta una donna morta in mare

Condividi

Il cadavere di una donna, dall’apparente età di 70 anni, è stato recuperato in mare da un bagnino nel tratto di mare antistante la costa di Fondachello. La vittima, che indossava un costume da bagno, a diverse ore dal ritrovamento non è stata ancora identificata e non risultano, al momento, presentate denunce di scomparsa nella zona. Il bagnino, Carmelo Turrisi, racconta: “Ho vanamente tentato le manovre di rianimazione ma la donna era già priva di vita. Ho portato il corpo a riva e ho allertato il 118 e i Carabinieri. La salma, su disposizione della Procura di Catania che al momento non ha ritenuto di disporre l’autopsia, dopo l’esame esterno del medico legale è stata trasferita nell’obitorio del Policlinico universitario del capoluogo etneo.