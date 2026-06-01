Rino La Mendola lascia il Genio civile, gli architetti: “Auspichiamo che il suo successore continui nel solco già tracciato anche a supporto delle amministrazioni locali”

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Rino La Mendola lascia il Genio Civile di Agrigento per dedicarsi al prestigioso ruolo di vicepresidente al Consiglio nazionale degli architetti; ruolo conquistato a seguito di una kermesse elettorale che lo ha premiato come primo degli eletti, a livello nazionale.

“Non possiamo fare a meno di registrare che, nel periodo in cui è stato diretto dall’architetto La Mendola – affermano gli architetti – il Genio Civile di Agrigento è stato un valido punto di riferimento per le amministrazioni della provincia e per i cittadini. Ricordiamo il fondamentale snellimento delle procedure con l’individuazione degli interventi poco rilevanti ai fini sismici, per i quali non è più necessaria l’autorizzazione, ma basta un semplice deposito del progetto, utilizzando la piattaforma informatica della Regione, che consente, ai liberi professionisti che operano sul territorio provinciale, di presentare i progetti senza la necessità di recarsi ad Agrigento, al Genio Civile; i tantissimi interventi di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua sul territorio provinciale che hanno scongiurato fenomeni di esondazione e alluvioni e, quindi, gravi pericoli per la pubblica incolumità; il supporto offerto al Libero Consorzio Comunale, con i tanti interventi di manutenzione delle strade provinciali in regime di sussidiarietà. Senza dimenticare – proseguono – i tanti lavori di manutenzione degli immobili demaniali come quello che, a Sciacca, ha consentito la riapertura del teatro Samonà, restituendo alla società una delle più importanti opere di architettura contemporanea del territorio provinciale. E ancora, gli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture portuali e delle strade di Lampedusa e Linosa, fortemente danneggiate dal ciclone Harry. Il nostro auspicio è che chi prenderà il posto di Rino La Mendola – concludono gli architetti – possa proseguire un percorso già tracciato negli ultimi anni per supportare le amministrazioni locali, spesso in grave difficoltà no