Rino La Mendola eletto al Consiglio nazionale degli architetti, Alfonso Cimino prende il suo posto nel ruolo di presidente dell’Ordine di Agrigento

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Grande successo elettorale per il presidente dell’Ordine di Agrigento, Rino La Mendola, risultato primo degli eletti nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli architetti per il mandato 2026-2031.

Nella seduta di Consiglio di ieri, considerata l’incompatibilità tra i ruoli di componente del Consiglio territoriale e nazionale, La Mendola ha formalizzato le proprie dimissioni dal Consiglio di Agrigento, passando il testimone della presidenza all’attuale vicepresidente Alfonso Cimino.

A seguito delle dimissioni di La Mendola si è liberato un posto in Consiglio che è stato attribuito all’architetto Salvatore Danile, risultato primo dei non eletti alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dell’anno scorso (mandato 2025-2029). Nella stessa seduta sono state rinnovate le altre cariche elettive del Consiglio: in particolare, sono stati confermati Giuseppe Mazzotta nel ruolo di consigliere segretario e Angela Muratore nel ruolo di consigliere tesoriere, mentre sono stati eletti alla vicepresidenza i consiglieri Giuseppe Vita e Melinda Drago.

Giovedì prossimo 23 aprile, alle 10:30, nella sede dell’Ordine, si terrà una conferenza stampa che segnerà il passaggio della presidenza dell’Ordine ad Alfonso Cimino.