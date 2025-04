Rino La Mendola confermato presidente Ordine Architetti Agrigento

Condividi

Visualizzazioni 65

L’architetto Rino La Mendola è stato confermato presidente dell’Ordine per il mandato 2024 – 2025. La sua lista ha ottenuto il 92% dei votanti. E sono stati eletti tutti i componenti della lista: Giuseppe Antona, Baldo Benigno, Giusi Catalano, Alfonso Cimino, Melinda Drago, Maria Antonietta Diliberto, Luisanna Gulino, Piero Fiaccabrino, Giuseppe Mazzotta, Angela Muratore, Alfredo Pinelli, Patrizia Russotto, Giuseppe Vita e Raimondo Zambuto. Il Consiglio si è insediato, e ha confermato La Mendola presidente all’unanimità. Poi Alfonso Cimino vicepresidente, Giuseppe Mazzotta consigliere segretario e Angela Muratore tesoriere. Rino La Mendola commenta: “Sono lusingato degli esiti elettorali che dimostrano la fiducia riposta dai colleghi in un gruppo che, nel corso dell’ultimo mandato, ha ben operato raggiungendo obiettivi importanti. Sono particolarmente soddisfatto della composizione del nuovo Consiglio, che integra la presenza di colleghi di provata esperienza con colleghi giovani in grado di apportare nuove idee e garantire nuovi impulsi nella gestione dell’Ordine. Proseguiremo con rinnovato entusiasmo le nostre attività”.