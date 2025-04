Rinnovato il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali

Condividi

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali. La Commissione elettorale, presieduta da Rosa Zito, ha proclamato i 15 eletti e il Revisore dei conti per la consiliatura 2025- 2029. Hanno votato, al primo turno, 2770 iscritti, pari al 46,15% degli aventi diritto, ampiamente sopra il quorum richiesto del 33,33%.

Per la sezione A (assistenti sociali specialisti) sono risultati eletti, in ordine alfabetico: Concetta Caraffa, Giuseppe Ciulla, Paolo Di Venti, Maria Mantegna, Angelo Palermo, Stefano Papa, Carmela Procopio e Maria Spoto.

Per la sezione B (assistenti sociali), sempre in ordine alfabetico: Nunzio Alizzio, Maurizio Alleri, Antonella Casablanca, Luana Li Voti, Gina Massari, Giovanni Davide Nicolosi e Maria Storaci.

Come revisore unico dei conti, gli assistenti sociali siciliani hanno eletto Luigi Antonio Miserendino.

Il presidente uscente dell’Ordine riconfermato, Giuseppe Ciulla, afferma: “Il risultato ha premiato il lavoro degli ultimi quattro anni confermando tutti i consiglieri uscenti che si sono ricandidati e chi ha voluto unirsi al cammino avviato. Un plauso anche a tutti gli altri candidati per la sensibilità e il senso di responsabilità di mettersi in gioco”.