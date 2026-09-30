Rinnovato il Consiglio d’amministrazione della Srr Ato 4 Agrigento provincia est

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L’assemblea dei soci della Srr Ato 4 Agrigento provincia est ha rinnovato il consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2029. Il nuovo Cda è composto da Vito Terrana, sindaco di Campobello di Licata, Giordana Bonanno, consigliere comunale di Sant’Angelo Muxaro, e Alessandro Pietro Mallia, sindaco di Realmonte. Alla riunione, svolta ad Aragona, hanno partecipato in presenza o per delega i rappresentanti dei 26 Comuni dell’Ato. Presidente e vicepresidente saranno scelti nella prima riunione del nuovo Cda. Terrana ha ringraziato l’assemblea per la fiducia, indicando tra le priorità efficienza gestionale, sostenibilità, trasparenza e qualità dei servizi.