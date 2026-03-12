Rincari dei materiali da costruzione: l’allarme di Ance Agrigento

Condividi

L’ANCE Agrigento segnala numerosi rincari dei materiali da costruzione nella provincia di Agrigento e chiede un intervento urgente per contrastare gli effetti speculativi legati alle tensioni geopolitiche sui prezzi delle materie prime. Il presidente Tommaso Sciara riferisce che molte imprese stanno registrando aumenti non solo per prodotti petrolchimici come il bitume, ma anche per materiali come l’acciaio e per i costi di trasporto. Secondo l’associazione, tali rincari rischiano di pesare sull’intera filiera edilizia, impegnata a rispettare le scadenze dei lavori previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ance Agrigento avverte che senza misure tempestive le imprese potrebbero dover sostenere da sole i costi della crisi, con possibili ripercussioni sul settore, e propone l’introduzione di uno strumento che consenta di sterilizzare l’aumento del gettito fiscale derivante dall’incremento dei prezzi dei materiali da costruzione colpiti, direttamente o indirettamente, dalla situazione internazionale.