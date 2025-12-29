“Rimpasto Regione”: Bucalo e Alaimo al posto di Amata e Scarpinato?

Condividi

Si profila, come già annunciato prima dell’esame della Finanziaria, un mini rimpasto di governo alla Regione. Secondo quanto trapelato (solo ipotesi) Fratelli d’Italia avrebbe caldeggiato al presidente Schifani due nuovi ingressi in giunta: Carmela Bucalo e Brigida Alaimo. Bucalo, attualmente al Senato, subentrerebbe ad Elvira Amata all’assessorato al Turismo, mantenendo quindi il principio della rappresentanza territoriale essendo entrambe messinesi. Al posto della Bucalo al Senato si siederebbe Francesco Scarpinato, primo dei non eletti nel 2022, attualmente a capo dell’assessorato regionale ai Beni culturali, che sarà assegnato quindi a Brigida Alaimo, palermitana, attuale assessore comunale al Bilancio nella giunta di Lagalla.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)