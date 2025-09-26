Rimpasto in Giunta Miccichè: esce Ciulla ed entrano Montalbano e Accurso Tagano

Mini rimpasto nella Giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Miccichè.
Ad uscire sarà Costantino Ciulla, assessore sin dal momento di insediamento dell’amministrazione Miccichè con le deleghe alla Cultura e Turismo, Grandi Eventi e Spettacoli, Politiche Giovanili, Tempo Libero. A suo posto subentra Sandro Montalbano, giovane agrigentino che lavora come segretario in un istituto scolastico.
Il Suap e gli Affari Legali andranno al neo assessore Riccardo Accurso Tagano, avvocato, attualmente impegnato al Rotaract.
Si tratta di due giovani ingressi di prestigio, di gente esperta nel settore e soprattutto di persone che sono state lontane dalla politica, pronti a dare linfa alla amministrazione.
A loro l’augurio di buon lavoro.