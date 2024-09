Rimborsi caro – voli, Aricò: “Risorse sufficienti”

Condividi

Come confermato dall’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò, sono stati appena firmati i decreti per i rimborsi per il caro – voli relativamente alle istanze presentate fino al 31 agosto, per circa 3 milioni di euro. Nella prossima Finanziaria saranno stanziati altri 6 milioni di euro, che Aricò ritiene sufficienti per coprire tutte le richieste di rimborso che perverranno entro dicembre. L’assessore sottolinea: “La nuova provvista finanziaria è stata prevista cautelativamente perché attualmente sono ancora disponibili le somme stanziate a inizio anno. Tutte le polemiche e gli allarmi lanciati in queste ore, quindi, sono assolutamente falsi e dannosi”.