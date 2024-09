Rigoli – Sancataldese 1 – 0

Condividi

Ecco l’effetto Pino Rigoli. In una giornata dove i suoi uomini non hanno brillato ecco arrivare la prima vittoria in campionato dopo tre sconfitte consecutive.

Tre giorni sono troppo pochi per inculcare ai ragazzi le geometrie che sono nella testa del mister; per questo ci vorrà del tempo. Si guarda anche al futuro con un certo ottimismo.

Detto ciò, sulla gara di oggi c’è ben poco da dire. La presenza e la forza psicologica di quel grande allenatore in panchina ha fato si che arrivasse la prima vittoria contro una non meravigliosa Sancataldese.