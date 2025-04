Rigenerazione urbana: finanziati sette interventi per la riqualificazione di altrettanti centri storici dell’Agrigentino. Il compiacimento degli architetti: “Finalmente si fa sul serio”

Condividi

Finalmente un segno positivo per il recupero dei nostri centri storici; è questo il commento del presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola, che esprime il compiacimento dell’Ordine per il finanziamento, con le risorse del PNRR, di 7,5 milioni di euro in favore di sette comuni della provincia di Agrigento, da utilizzare per la valorizzazione dei centri storici.

In particolare, i Comuni destinatari delle risorse del PNRR sono Bivona, Calamonaci, Joppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina; tali Comuni hanno meritoriamente presentato una serie di progetti, in partnership con imprese e associazioni culturali, che sono stati ammessi e finanziati, con i fondi del PNRR, per un importo complessivo di 7,5 milioni di euro, per l’esecuzione di lavori e servizi da completare perentoriamente entro giugno 2026 per la valorizzazione dei centri storici.

“I Comuni suddetti hanno avuto il merito – afferma La Mendola – di sfruttare nel migliore dei modi le risorse stanziate dallo Stato – con Decreto 453 del 7 giugno 2022 del ministero della Cultura – per il recupero di antichi borghi abbandonati e di centri storici di piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti. Il nostro auspicio – continua il Presidente degli architetti – è che gli interventi di rigenerazione urbana in chiave green e di valorizzazione dei centri storici dei sette comuni della provincia di Agrigento possano segnare, anche per altri comuni della provincia, un percorso virtuoso da seguire per promuovere nuove politiche di gestione del territorio, fondate sulla riduzione del consumo di suolo e sulla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Continueremo a offrire – conclude Rino La Mendola – il contributo tecnico dell’Ordine a tutti i Comuni che intendano promuovere politiche di governo del territorio finalizzate al recupero e alla valorizzazione dei centri storici, così come abbiamo già fatto recentemente, promuovendo e supportando i concorsi di progettazione banditi dal Libero Consorzio Comunale e dai Comuni di Grotte, Montevago, Racalmuto, Raffadali e Santa Margherita Belice, che hanno redatto sette ottimi progetti di fattibilità tecnica e economica con i quali i soggetti banditori potranno accedere ai fondi della programmazione comunitaria e del PNRR per la realizzazione di altrettanti interventi di riqualificazione urbana, per un importo complessivo di 26 milioni di euro”.