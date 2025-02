Rigenerazione Urbana di Villaseta (10 milioni): riunione operativa per il coordinamento delle attività

Condividi

Si è tenuta ieri, presso la sede del Settore Lavori Pubblici del Comune di Agrigento, una riunione operativa presieduta dall’Assessore ai Lavori Pubblici, ing. Gerlando Principato, finalizzata a garantire il regolare avanzamento dei lavori di rigenerazione urbana del quartiere Villaseta, nell’ambito dei progetti finanziati dal DPCM del 30 dicembre 2021 e inseriti nel quadro del PNRR per la riduzione della marginalizzazione e del degrado sociale.

L’incontro ha visto la partecipazione del Rup Arch. Di Salvo, dei rappresentanti legali delle n. 6 imprese esecutrici e dei n.6 Direttori dei Lavori, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra le parti coinvolte e assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Nel corso della riunione sono stati affrontati i seguenti punti:

1. Analisi dello stato di avanzamento dei lavori, con particolare attenzione al rispetto delle tempistiche previste dal PNRR, che impongono il collaudo delle opere entro giugno 2026;

2. Definizione del programma di dettaglio delle attività, con la presentazione di elaborati cartacei da parte delle imprese esecutrici e dei Direttori dei Lavori;

3. Individuazione di eventuali criticità operative e condivisione di soluzioni efficaci per il loro superamento;

4. Discussione sugli aspetti formali e sui criteri di scelta relativi ad alcune forniture, tra cui colori, tipologie di materiali e finiture;

5. Varie ed eventuali, con l’obiettivo di ottimizzare le attività in corso.

L’Assessore Gerlando Principato ha sottolineato l’importanza strategica di questi momenti di confronto operativo per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità degli interventi, evidenziando come la rigenerazione urbana di Villaseta rappresenti un’opportunità fondamentale per la riqualificazione del quartiere e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.