“Riflessi culturali”, ecco il cartellone. Inizio il 23 novembre

Rocco Papaleo è un podestà traffichino, Nancy Brilli cerca di salvare beni e status sociale, Vanessa Gravina si cala in un dramma giudiziario, torna in scena Camilleri e ha lo sguardo di Edoardo Siravo, e Pirandello va a suon di rap; quando Aladin sfrega la lampada, escono le canzoni dei Pooh e il genio ha il piglio di Max Laudadio; Ambra Angiolini ha fortemente voluto portare in scena la ribellione di Franca Viola (e c’è riuscita), Grease, tutto giubbotti di pelle, capelli cotonati e brillantina. L’attesa produzione è una nuova messinscena di Empedocle di Filippo Portera che torna in scena dopo vent’anni, affidato al direttore artistico Gaetano Aronica. Inoltre, un ciclo di concerti jazz gratuiti di cui presto verranno annunciati i protagonisti. Le date sono già fissate, quindi il 15, 22 e 29 novembre e il 6, 13 e 20 a dicembre.

Ma è soltanto un assaggio della nuova stagione del Palacongressi di Agrigento che l’anno scorso è ritornato a nuova vita – dopo il periodo trascorso da hub vaccinale durante la pandemia – grazie al Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi. Recuperato, ristrutturato e riaperto, il Palacongressi è riuscito in pochi mesi a riprendersi il ruolo di luogo deputato alla cultura per il quale era stato costruito. L’anno scorso il pubblico ha riempito le sale – una più ampia da 1200 posti per gli spettacoli, le altre più piccole per eventi collaterali, concerti da camera, incontri e proiezioni -, ma adesso si è pronti per un cartellone definito e importante, Riflessi Culturali: teatro e musica al Palacongressi, messo a punto dal suo direttore artistico Gaetano Aronica con il supporto del direttore del Parco, Roberto Sciarratta. Chiuderà il programma, a maggio per le scuole, un nuovo spettacolo di Marco Savatteri, il regista del Risveglio degli dei che debuttò proprio alla Valle dei Templi prima di iniziare la sua trionfale tournée.

“L’anno scorso il Palacongressi era in rodaggio e ottenne già un grandissimo successo: quest’anno abbiamo costruito una stagione vera e propria che porterà a Agrigento i protagonisti del teatro di prosa e del musical. Abbiamo restituito alla città, nell’anno in cui i riflettori saranno tutti sulla Capitale italiana della Cultura, uno spazio votato allo spettacolo di qualità, dice il direttore della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta che al Palacongressi porterà anche la sua grande passione, il jazz.

“Finalmente ad Agrigento stanno arrivano i più bei nomi del teatro italiano; c’è una grande attenzione per il teatro al femminile e per la commedia elegante, che fa sorridere e pensare. È una stagione aperta, con un linea culturale studiata con attenzione: dai testi di intrattenimento e i musical, si va verso la commedia nera, la tragicommedia, i testi classici, ma soprattutto verso il palcoscenico impegnato che porta in scena l’oggi – interviene il direttore artistico Gaetano Aronica – C’è un progetto dedicato alle scuole, tra intrattenimento e impegno; e il Teatro fa un grande sforzo produttivo con questo Empedocle che torna in scena dopo vent’anni, per celebrare Agrigento Capitale italiana della Cultura”.

La nuova stagione – la prevendita si aprirà nelle prossime ore su www.agrigentoticket.it. Info ai numeri 328.1080801 e 092225019 – prenderà il via il 23 novembre con un family show amatissimo da tutti, grandi e piccini, che ha una sua storia a parte: è stato infatti uno dei lavori di Stefano D’Orazio, dodici anni fa, e i suoi “fratelli” in musica, i Pooh, lo hanno cucito sulle loro canzoni. Aladin volerà ancora una volta sul suo tappeto fatato, sfregherà la lampada e il Genio esaudirà i suoi tre desideri: ma Stefano D’Orazio ha veramente riscritto la fiaba che sarà tutta da scoprire. Il ladruncolo innamorato della principessa Jasmine (Angela Ranica) è interpretato Eugenio Grandi, mentre il genio (ovviamente sopra le righe) sarà Max Laudadio, la regia è di Luca Cattaneo.

Il 30 novembre sarà lo stesso direttore artistico Gaetano Aronica a vestire la tunica di Empedocle, protagonista dell’opera musicale in due atti che Filippo Portera ha scritto per sette personaggi, soli, coro, orchestra, elettronica ed immagini. È l’unica opera monotematica al mondo che parla del grande filosofo akràgantino, e include sia la recitazione classica che la ricerca e l’innovazione musicale e poetica. Le musiche e la regia sono di Filippo Portera, i testi poetici in endecasillabi sciolti di Nuccio Mula. In scena una compagnia di 80 elementi di cui fa parte il Coro Magnificat, diretta da Lilia Cavaleri,che alla fine del secondo atto intonerà il Corale della pace.

Il 19 dicembre Testimone d’accusa, il dramma giudiziario più bello di Agatha Christie, con tanto di “doppio colpo di scena” finale: Vanessa Gravina sarà Romaine, moglie di Leonard Vole (Giulio Corso) chiamata a testimoniare sul presunto assassinio commesso dal marito; con Paolo Triestino. La regia è di Geppy Gleijeses che ha ideato una speciale messinscena a cui parteciperanno sei “giurati” scelti tra il pubblico prima dello spettacolo. Stop per Natale, si riprende a gennaio: il 18 il Palacongressi si riempirà di “chiodi” di pelle, gonne a ruota, ciuffi e brillantina perché arriveranno i T-Birds e le Pink Ladies più famosi del mondo. Danny Zuko, la bella Sandy e i loro amici tornano in scena per una storia d’amore senza tempo: la firma sicura in calce a Grease è di Saverio Marconi per la storica Compagnia della Rancia, Simone Sassudelli e Francesca Ciavaglia si caleranno nei ruoli che furono di John Travolta e Olivia Newton-John. Sarà un testo forte e impegnato, che Ambra Angiolini ha fortemente voluto: il personaggio che Viola Ardone ha tratteggiato sulla storia vera di Franca Viola, la ragazza di Alcamo che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”: Ambra si è innamorata di Oliva Denaro e ha voluto offrile una ribalta, sarà in scena il 2 febbraio , l’adattamento e la regia sono di Giorgio Gallione. L’ 11 febbraio per la sala e per le scuole,arriverà Il fu Mattia Pascal di Pirandello, che Giorgio Marchesi renderà in una versione leggera, ironica, praticamente rap, con un linguaggio vicino ai più giovani. Regia dello stesso Marchesi con Simonetta Soldier, musiche dal vivo di Raffaele Toninelli. Il 6 marzo Rocco Papaleo si calerà nella gelida Russia zarista per interpretare il podestà corrotto de L’ispettore generale di Gogol: la satira grottesca procurò un vero e proprio terremoto allora tra la borghesia pietroburghese che si ritrovava troppo nei burocrati statali che agivano con troppa libertà, messi alla berlina dallo scrittore. La regia è di Leo Muscato che ha appena firmato la commedia in scena al Teatro Greco di Siracusa.

A ruota, il 29 marzo , uno dei romanzi più amati di Andrea Camilleri, Il birraio di Preston, ritorna in scena in un nuovo allestimento firmato sempre da Giuseppe Dipasquale (che già aveva firmato anni fa il primo adattamento con lo stesso Camilleri): Edoardo Siravo, Federica De Benedittis e Mimmo Mignemi faranno rivivere l’atroce battaglia tra il prefetto “Forestiero” Bortuzzi e i vigatesi per l’inaugurazione del nuovo teatro. Il 10 aprile Nancy Brilli sarà invece la signora Immacolata Consalvi ne L’ebreo, testo tragicomico di Gianni Clementi che ha immaginato una coppia basso borghese che durante i rastrellamenti del ghetto di Roma, accetta di intestarsi i beni di un ricco ebreo e accresce così di parecchio il suo status sociale. Ma il proprietario improvvisamente riappare e reclama … A maggio si chiude con un nuovo musical di Marco Savatteri per le scuole.

RIFLESSI CULTURALI

TEATRO E MUSICA AL PALACONGRESSI DI AGRIGENTO

23 novembre

ALADIN

Musical di Stefano D’Orazio dalle Mille e una notte

regia di Luca Cattaneo

con Max Laudadio

musiche dei Pooh

30 novembre

EMPEDOCLE

Opera musicale di Filippo Portera

con Gaetano Aronica

produzione Palacongressi

19 dicembre

TESTIMONE D’ACCUSA

di Agatha Christie

traduzione e adattamento di Edoardo Erba

regia di Geppy Gleijeses

con Vanessa Gravina, Giulio Corso, Paolo Triestino.

Concerti jazz

15 – 22- 29 novembre

6 – 13 – 20 dicembre

18 gennaio

GREASE

musical

regia di Saverio Marconi

per la Compagnia della Rancia

2 febbraio

OLIVA DENARO

adattamento di Giorgio Gallione e Ambra Angiolini

dal romanzo di Viola Ardone

regia di Giorgio Gallione

con Ambra Angiolini.

11 febbraio

IL FU MATTIA PASCAL

di Luigi Pirandello

regia di Giorgio Marchesi e Simonetta Soldier

con Giorgio Marchesi

musiche dal vivo di Raffaele Toninelli.

6 marzo

L’ISPETTORE GENERALE

di Nikolaj Gogol

adattamento e regia di Leo Muscato

con Rocco Papaleo

29 marzo

IL BIRRAIO DI PRESTON

di Andrea Camilleri

adattamento di Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale

regia di Giuseppe Dipasquale

con Edoardo Siravo, Federica De Benedittis, Mimmo Mignemi.

10 aprile

L’EBREO

di Gianni Clementi

regia di Pierluigi Iorio

con Nancy Brilli.

Maggio

Musical di Savatteri produzioni per le scuole