“Rifiuti”, sindaci agrigentini in agitazione

Condividi

Visualizzazioni 187

Criticità nel sistema, la prospettiva della chiusura della discarica di Siculiana – Montallegro, l’Assemblea dei sindaci di Agrigento Est, gli interventi.

Si è riunita l’Assemblea dei sindaci dell’Ato rifiuti Agrigento provincia est, presieduta dal sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana. E’ stato approvato un ordine del giorno, inviato al presidente della Regione, Schifani, e all’assessore regionale ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, che ha subito convocato una delegazione dei sindaci agrigentini mercoledì a Palermo per un confronto sulle criticità incombenti, tra cui la chiusura della discarica di Siculiana – Montallegro il prossimo 31 dicembre. Per attenuare l’impatto è stato proposto di limitare o escludere il conferimento nella discarica dei rifiuti provenienti da Comuni esterni all’Ambito territoriale. Il presidente Terrana commenta: “L’Assemblea dei Sindaci ribadisce la necessità di un confronto urgente con il Governo regionale per individuare soluzioni concrete e condivise, capaci di assicurare la continuità del servizio, la tutela del territorio e la salvaguardia degli interessi delle comunità locali. In tale direzione, l’incontro convocato dall’Assessore Colianni rappresenta un importante primo passo per affrontare con tempestività le criticità evidenziate dai Comuni dell’Ambito” – conclude.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)