Rifiuti pericolosi scaricati illegalmente: amianto abbandonato tra Realmonte e Porto Empedocle

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Un terreno privato trasformato in discarica abusiva e un intervento tempestivo delle forze dell’ordine: è quanto accaduto tra Realmonte e Porto Empedocle, in contrada Busacchia, dove sono stati abbandonati rifiuti edili contenenti materiali altamente pericolosi.

Secondo quanto ricostruito, un operaio di 52 anni avrebbe caricato su un furgone scarti provenienti da un cantiere, evitando i canali regolari di smaltimento. Il materiale, invece di essere conferito presso strutture autorizzate, è stato scaricato in un’area privata, senza alcuna precauzione.

Durante i controlli, i carabinieri hanno individuato tra i detriti anche lastre di eternit e tracce di amianto, sostanza nota per la sua elevata pericolosità. La dispersione di queste fibre nell’ambiente rappresenta un rischio serio per la salute pubblica, essendo associata a patologie gravi come il mesotelioma.

L’intervento congiunto dei militari ha permesso di fermare l’illecito prima che potesse estendersi ulteriormente. L’uomo è stato denunciato, mentre il mezzo utilizzato per il trasporto e l’area interessata sono stati sottoposti a sequestro.

Ora saranno effettuate analisi tecniche per verificare l’eventuale contaminazione del terreno e valutare possibili ripercussioni sulle falde acquifere. L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono illegale dei rifiuti speciali, una pratica che continua a rappresentare una minaccia concreta per l’ambiente e la sicurezza dei cittadini.