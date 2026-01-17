“Rifiuti gettati a Porto Empedocle”: due condanne, otto prescrizioni

Condividi

Il Tribunale di Agrigento ha emesso sentenza al processo con 10 imputati che sarebbero stati sorpresi, e registrati dalle telecamere piazzate dai Carabinieri, intenti a gettare rifiuti di ogni tipo, anche materiale per l’edilizia, elettrodomestici, scarti delle pescherie e quintali di cavi di rame, a Porto Empedocle, in un’area comunale, in contrada San Calogero Napolitano. I rifiuti sarebbero stati spesso incendiati. Il giudice Laerte Conti ha condannato ad 1 anno e 4 mesi di reclusione ciascuno Daniele Trameli, 40 anni, e Andrea Salvatore Varsalona, 50 anni. Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per: Calogero Zambito, 58 anni, Francesco Adriani, 37 anni, Benedetto Catania, 55 anni, Giosuè Castelli, 57 anni, Venerina Cappello, 57 anni, Francesco Brancato, 56 anni, Francesco Sacco, 37 anni, Calogero Picarella, 40 anni.