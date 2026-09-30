Rifiuti e percolato al Ccr di Lampedusa: la denuncia di De Rubeis fa scattare i controlli

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Nuovo caso sulla gestione dei rifiuti a Lampedusa. L’ex sindaco Bernardino De Rubeis ha presentato una querela ai carabinieri della Tenenza, segnalando una serie di presunte criticità all’interno del Centro comunale di raccolta di contrada Imbriacola.

Nel mirino sono finiti, in particolare, rifiuti depositati direttamente sul terreno, possibili perdite di percolato dai cassoni e la presenza di camion carichi in attesa di essere trasferiti. De Rubeis avrebbe inoltre sollevato dubbi sulle modalità di controllo del servizio di igiene urbana e sulla regolare esecuzione delle attività.

I carabinieri, dopo un primo sopralluogo, hanno deciso di coinvolgere il Centro Anticrimine Natura del comando provinciale di Agrigento, chiamato a effettuare verifiche di carattere tecnico e ambientale. Dell’attività è stata informata anche l’autorità giudiziaria.

Il nuovo accertamento arriva a pochi giorni dal sequestro di un’area vicina all’hotspot di contrada Imbriacola, dove erano stati accumulati rifiuti provenienti dalla struttura di accoglienza. In quel caso l’intervento era scattato dopo l’esposto presentato dall’ex sindaco e capogruppo di opposizione Totò Martello.

Due vicende distinte, ma entrambe riportano sotto i riflettori la gestione dei rifiuti sull’isola e le condizioni delle aree destinate alla raccolta e allo stoccaggio. Ora saranno gli accertamenti dei carabinieri del Centro Anticrimine Natura a stabilire se le criticità segnalate al Ccr presentino effettivamente profili di rilievo ambientale o penale.