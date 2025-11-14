“Rifiuti e illeciti”: 47 denunciati alla Procura di Agrigento

Condividi

I Carabinieri del Centro anticrimine natura di Agrigento hanno denunciato alla Procura 47 indagati per, a vario titolo, abbandono, gestione illecita, traffico, ricettazione e combustione illecita di rifiuti. Le indagini si sono svolte anche utilizzando un elicottero di monitoraggio. I militari hanno documentato tra l’altro l’abbandono di rifiuti speciali e pericolosi come l’eternit, e gli incendi di quanto accatastato, sprigionando diossina e altre sostanze tossiche. Spesso dalla combustione delle plastiche si è ricavato ferro e rame, poi rivenduti. Sequestrati due automezzi.