Rifiuti abusivi e lavoro nero, stretta ad Agrigento: sequestri e 4.500 euro di multa

Condividi

Visualizzazioni 171

Controlli a tappeto della polizia locale di Agrigento sul fronte della tutela ambientale e del rispetto delle norme sul lavoro. Le verifiche, effettuate in diverse zone della città, hanno portato a un sequestro e all’applicazione di una pesante sanzione amministrativa.

A Fontanelle gli agenti hanno individuato un’area utilizzata per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti da un supermercato. Nel sito erano presenti notevoli quantità di cartoni, materiali da imballaggio, cassette e pedane di legno che, secondo quanto accertato durante il sopralluogo, sarebbero state accumulate senza osservare le prescrizioni previste dalla normativa.

L’area è stata quindi sottoposta a sequestro nell’ambito degli accertamenti avviati dalla polizia municipale.

Un secondo intervento ha interessato invece San Leone. Gli agenti hanno eseguito un controllo all’interno di una rosticceria, concentrando l’attenzione sulla regolarità dei rapporti di lavoro.

Dalle verifiche sarebbe emersa la presenza di un dipendente impiegato senza regolare dichiarazione. Per il titolare dell’esercizio commerciale è quindi scattata una sanzione di circa 4.500 euro.