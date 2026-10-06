Rifiuti abbandonati e differenziata selvaggia: la Polizia locale passa al setaccio Agrigento

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Discariche improvvisate, sacchetti abbandonati lungo le strade e raccolta differenziata eseguita in modo scorretto. Ad Agrigento scattano i controlli della Polizia locale, con il Nucleo Ambientale impegnato in una serie di verifiche soprattutto nelle zone periferiche della città.

Gli agenti hanno individuato diversi punti trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto, con rifiuti lasciati lungo le strade e, in alcuni casi, persino davanti agli ingressi delle abitazioni private.

L’attività di controllo ha portato all’individuazione dei responsabili attraverso l’ispezione dei sacchetti abbandonati. Per i trasgressori sono scattate sanzioni, mentre in alcuni casi si è proceduto anche con denunce e sequestri delle aree interessate.

Uno degli scenari che maggiormente hanno attirato l’attenzione degli operatori è quello di viale Monserrato. Da giorni vengono abbandonati rifiuti di ogni genere che, complice la fitta vegetazione, finiscono per confondersi con il degrado circostante, trasformando il tratto di strada in una sorta di discarica abusiva.

I controlli del Nucleo Ambientale proseguiranno anche nei prossimi giorni. L’obiettivo è contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e individuare chi continua a utilizzare le strade e le aree periferiche della città come discariche a cielo aperto.