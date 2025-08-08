Rifiuti a Porto Empedocle. Il TAR dà ragione alle imprese

Condividi

“Il Comune empedoclino non poteva rideterminare il corrispettivo contrattuale in fase di proroga tecnica”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso presentato dal RTI Iseda – Ecoin – Icos contro il Comune di Porto Empedocle per il provvedimento dello scorso anno, con cui aveva deciso di rideterminare i costi industriali riconoscibili nell’appalto dei rifiuti prorogato dallo stesso Ente.

Il RTI Iseda capogruppo, con il patrocinio degli avvocati Calogero Noto Millefiori e Giuseppe Angelo Rizzo, ha impugnato vari provvedimenti del Comune di Porto Empedocle, tra cui la determinazione n. 94 del 20 giugno 2024, che ha ridotto il corrispettivo contrattuale di 410mila euro per costi ritenuti non sostenibili, e le successive proroghe tecniche del servizio fino al 31 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento.

Il Tar, dopo avere affermato la propria giurisdizione sulla controversia, ha accolto il ricorso introduttivo delle imprese e i motivi aggiunti, ritenendo illegittimi i provvedimenti impugnati per violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi e per violazione delle norme che regolano le proroghe tecniche.

La sentenza sottolinea che le proroghe tecniche devono rispettare le condizioni economiche originarie del contratto e non possono essere modificate unilateralmente.