Rifiuti, 22 tonnellate in più all’impianto Traina per i Comuni agrigentini

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La SRR ATO 4 Agrigento Est ha ottenuto un aumento di 22 tonnellate giornaliere di rifiuti conferibili all’impianto Traina, un risultato che garantirà maggiore continuità ed efficienza nella raccolta e nello smaltimento nei Comuni del territorio. Il traguardo è stato raggiunto grazie al confronto con il Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana e a un incontro istituzionale a Palermo tra i vertici della SRR, i dirigenti regionali e il titolare dell’impianto. L’iniziativa conferma la collaborazione tra Regione e amministrazioni locali per affrontare le criticità del settore. Il presidente della SRR, Vito Terrana, ha definito l’assegnazione un risultato concreto e strategico in una fase delicata per il sistema dei rifiuti, ringraziando i rappresentanti regionali per l’attenzione riservata al territorio agrigentino. La SRR proseguirà il lavoro con Regione e Comuni per rafforzare il sistema impiantistico e migliorare l’intero ciclo di gestione dei rifiuti a beneficio dei cittadini e dell’ambiente.