Rifiorisce il “Mandorlo in Fiore” ad Agrigento: sabato il taglio del nastro

Agrigento accoglie e saluta l’avvento della primavera con la kermesse più attesa dell’anno, che celebra la fioritura precoce dei mandorli nella Valle dei Templi e i valori della pace e della fratellanza tra i popoli, mai attuali come adesso.

La 77° edizione del Mandorlo in Fiore si svolgerà ad Agrigento dall’8 al 16 marzo, tra folklore, danze, musica, canti, spettacoli, concerti, sfilate, animazione, intrattenimento, mercatini dell’artigianato e di enogastronomia. E’ un programma intenso e ricco di iniziative, tante emozioni che valorizzeranno la Capitale Italiana della Cultura 2025.

Il taglio del nastro è in calendario sabato 8 marzo, in Via Atenea, alle ore 18, con “La Sagra è Donna”, in occasione della Giornata Internazionale della Donna e della riaffermazione del ruolo della donna nella società, dei suoi diritti e dell’uguaglianza di genere.

Domenica 9 marzo la prima sfilata, dalle ore 10, con i gruppi folk internazionali, regionali e dei “Bambini del Mondo”, da Piazza Pirandello, innanzi al Municipio, fino al Viale della Vittoria, con esibizioni in Piazza Cavour alle ore 12 e alle ore 16.