Riesi, due feriti in un presunto duplice tentato omicidio

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Salvatore Cutaia, 58 anni, e Alessandra Mencarelli, 40, sono stati feriti gravemente in un agguato avvenuto nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. L’uomo è stato attinto da tre colpi di pistola. La donna è stata colpita alla testa e ferita alla gola con un’arma da taglio. Dopo essere riusciti a lanciare l’allarme al 112, entrambi hanno raggiunto in auto l’ospedale di Mazzarino, dove si sono accasciati all’arrivo. Successivamente Cutaia è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania e Mencarelli al Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stata sottoposta a un intervento di neurochirurgia.

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Caltanissetta, sono sulle tracce del compagno della donna, al momento irreperibile e ritenuto il principale sospettato. Gli investigatori ipotizzano un duplice tentato omicidio aggravato riconducibile a motivi personali, escludendo collegamenti con la criminalità mafiosa. Proseguono rilievi, accertamenti balistici, acquisizione di immagini di videosorveglianza e testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica e svelare il movente dell’aggressione.