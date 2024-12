Rientrato l’allarme Salmonella anche in tre Comuni agrigentini

Condividi

E’ rientrato l’allarme salmonella in 15 Comuni del Trapanese e 3 dell’Agrigentino, che sono approvvigionati con l’acqua proveniente dalla diga Garcia. Le analisi di Siciliacque sui campioni d’acqua prelevati in uscita dal potabilizzatore di Sambuca di Sicilia hanno reso esito negativo. E’ stato potenziato il trattamento di disinfezione dell’acqua. Acquisiti i risultati delle analisi, Siciliacque ha informato le Aziende sanitarie e le Prefetture di Trapani e Agrigento, nonché i Comuni interessati, per i conseguenti provvedimenti.