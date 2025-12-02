Rientra in casa e trova il marito morto: anziana si ferisce tentando di chiedere aiuto

Condividi

Una tragedia familiare, culminata in momenti di puro panico, si è consumata ieri nel centro di Canicattì. Un’anziana, rientrando nel proprio appartamento dopo aver fatto visita alla vicina del piano inferiore, ha trovato il marito ormai privo di vita. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, l’uomo sarebbe stato colpito da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo.

Sotto shock per la drammatica scoperta, la donna ha tentato immediatamente di chiamare i soccorsi, ma nel concitato gesto è scivolata a terra, riportando una grave frattura al femore che l’ha immobilizzata. Le sue urla di disperazione hanno allertato alcuni residenti dello stabile, che hanno prontamente contattato il numero unico di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un’équipe medica del 118. I pompieri, forzando l’ingresso, sono riusciti a raggiungere l’anziana e a prestarle le prime cure, consentendo ai sanitari di stabilizzarla. La donna è stata inizialmente trasportata all’ospedale di Canicattì e successivamente trasferita al San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è attualmente ricoverata nel reparto di ortopedia.

Per il marito, purtroppo, non è stato possibile fare nulla: il malore si è rivelato fatale. La vicenda ha profondamente scosso il quartiere, lasciando una comunità intera colpita dal dolore per un episodio tanto improvviso quanto drammatico.