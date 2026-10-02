Riecco i treni storici tra i Templi

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I treni storici ancora lungo la Ferrovia dei Templi con due viaggi da Palermo a Porto Empedocle, in programma il 25 ottobre e il 20 dicembre. Le carrozze d’epoca Terrazzini e Centoporte attraverseranno uno degli itinerari ferroviari più suggestivi della Sicilia, offrendo ai passeggeri anche la possibilità di visitare il parco ferroviario ottocentesco di Porto Empedocle, hub della Fondazione Ferrovie dello Stato. Il calendario 2026 prevede complessivamente 12 circolazioni dall’11 ottobre al 20 dicembre, con partenze anche da Messina, Catania, Siracusa e Caltanissetta. L’iniziativa è promossa dalla Regione con Fondazione Fs Italiane ed Fs Treni Turistici Italiani. I biglietti saranno disponibili sui canali Trenitalia.