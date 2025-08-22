Ricorso Partito Democratico Raffadali: l’intervento della segretaria Sabrina Mangione

Condividi

Visualizzazioni 174

A fronte di alcune critiche interne verso l’iniziativa del ricorso del Partito Democratico contro lo scioglimento del Consiglio comunale di Raffadali per mancata approvazione del bilancio, la segretaria del Pd di Raffadali, Sabrina Mangione, afferma: “Il ricorso è un’azione legittima, seria, valutata e concertata con la segreteria provinciale del Partito Democratico, sia sotto il profilo tecnico che politico. Non può esserci ambiguità tra il condividere una linea politica, partecipare alle decisioni e poi dissociarsene solo al momento di una scelta impegnativa. Ai cittadini di Raffadali dobbiamo parole chiare e comportamenti coerenti. Questo è stato e continuerà ad essere l’impegno del Pd di Raffadali, senza se e senza ma.”