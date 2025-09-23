Ricorso in Tribunale sul cambio del Segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il Giudice del Lavoro rinvia la causa a dicembre

Condividi

Visualizzazioni 81

Come si ricorderà, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha recentemente proceduto alla nomina della Dott.ssa La Spina quale nuovo Segretario generale dell’Ente.

La nomina è stata disposta dal nuovo Presidente dell’ex Provincia regionale di Agrigento, Giuseppe Pendolino (sindaco di Aragona) che, nell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali, ha deciso di non confermare il precedente segretario dott. Amorosia, conferendo, appunto l’incarico alla dott.ssa La Spina.

A seguito di tale nomina, il precedente Segretario – il dott. Amorosia – ha proposto ricorso giurisdizionale d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, contestando presunte irregolarità nella procedura adottata per il conferimento dell’incarico al fine di ottenerne la sospensione degli effetti.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si è costituito con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, che ha depositato memoria difensiva volta a comprovare la piena legittimità dell’operato dell’Ente.

All’udienza del 23.09.2025, l’Avv. Girolamo Rubino ha ribadito le difese mosse nell’atto difensivo, eccependo, altresì, la nullità della notifica nei confronti del Ministero dell’Interno (amministrazione resistente nel giudizio) visto che il ricorso era stato notificato alla PEC dell’Amministrazione e non, come previsto dal codice di rito, all’Avvocatura dello Stato.

In ragione di ciò, accogliendo la citata eccezione, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa A. Di Cataldo, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, rinviando la discussione della causa alla data del 16.12.2025.

A dicembre, dunque, il Giudice del Lavoro dovrà pronunciarsi sulla causa introdotta dall’ex segretario provinciale, dott. Amorosia.