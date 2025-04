Condividi

Si è riunito ieri nella Chiesa di Santa Chiara in Canicattì il Tribunale per la Ricognizione Canonica del corpo del Beato Rosario Angelo Livatino per definire i trattamenti del corpo del Beato e le operazioni di chiusura dell’urna nella sessione conclusiva del tribunale che si terrà nella mattinata del giorno 10 maggio. Si è pure firmata la pergamena con un estratto del verbale di estumulazione e traslazione del corpo del Beato nella Chiesa di Santa Chiara in Canicattì, che sarà posta nel loculo della cappella cimiteriale Livatino-Corbo.

Erano presenti S.E. Mons. Alessandro Damiano, il Delegato Episcopale Can. Sac. Giuseppe Pontillo, il Promotore della Giustizia Sac. Gioacchino Falsone, il Notaio Sac. Giuseppe Lentini, il Sig. Lineo Tabarin, il Sig. Vincenzo Corbo, sindaco di Canicattì, il Dott. Giuseppe Milisenda Giambertoni, presidente del Tribunale di Agrigento, il Dott. Salvatore Cardinale, presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta in quiescenza, il Rev. don Giuseppe Maniscalco, il Rev. don Calogero Morgante e il Rev. don Liborio Lauricella Ninotta, in qualità di testimoni.