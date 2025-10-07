Ricerche Marianna, un robot dell’Aica controllerà i fondali dei canaloni e della fognatura

Condividi

Visualizzazioni 506

Le ricerche non si fermano. Continuano incessantemente notte e giorno nella speranza di trovare Marianna Bello, la donna favarese scomparsa fra le furie dell’acqua nel corso di un nubifragio avvenuto 6 giorni addietro.

Fra i soccorritori è presente anche l’Aica, sin dal primo giorno. Adesso si stanno mettendo in campo speciali apparecchiature fortemente voluti dalla presidente dell’Aica Danila Nobile. Si tratta di un apparecchio che ispezionerà i fondali, attraverso un lettore, e da sopra si vedrà tutto. Successivamente, quando il tutto verrà svuotato entrerà in funzione un robot che scenderà in profondità e scandaglierà ogni angolo

presente.

Il tutto, ancora una volta, nella speranza che si possa trovare Marianna Bello.