Ricerche Marianna Bello: oggi vertice in Prefettura

Condividi

Visualizzazioni 92

Ad Agrigento nel pomeriggio di oggi si svolgerà, su convocazione del prefetto Salvatore Caccamo, un vertice interforze. All’ordine del giorno lo stato delle ricerche di Marianna Bello, la donna di 38 anni di Favara dissolta nel nulla dallo scorso primo ottobre quando è stata trascinata da un enorme flusso d’acqua alimentato dal violento nubifragio di quel giorno. Nel frattempo le attività di ricerca sono proseguite anche oggi, nonostante il maltempo. In particolare i Vigili del fuoco sono impegnati a ispezionare il vallone che costeggia la contrada Crocca.