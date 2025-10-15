Ricerche Marianna Bello: oggi vertice in Prefettura

Ad Agrigento nel pomeriggio di oggi si svolgerà, su convocazione del prefetto Salvatore Caccamo, un vertice interforze. All’ordine del giorno lo stato delle ricerche di Marianna Bello, la donna di 38 anni di Favara dissolta nel nulla dallo scorso primo ottobre quando è stata trascinata da un enorme flusso d’acqua alimentato dal violento nubifragio di quel giorno. Nel frattempo le attività di ricerca sono proseguite anche oggi, nonostante il maltempo. In particolare i Vigili del fuoco sono impegnati a ispezionare il vallone che costeggia la contrada Crocca.
Notizie correlate
-
Tar accoglie ricorso e riduce daspo a dirigente sportivoCondividi Visualizzazioni 86 In occasione della partita tra il “Castellammare Calcio 94” e l’“U.S. Mazara”, in...
-
Agrigento. L’Assessore ai servizi sociali Marco Vullo domani alle 10,30 si presenta al collegio dei Filippini nuova campagna di informazione del progetto “Io non ci casco”Condividi Visualizzazioni 139 Parte ad Agrigento la nuova campagna di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alle...
-
Tentato omicidio a Canicattì: invocate due severe condanneCondividi Visualizzazioni 135 Il pubblico ministero di Agrigento, Giorgia Righi, nel corso della requisitoria ha invocato...