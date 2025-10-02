Ricerche Marianna Bello, la rabbia dei cittadini contro il sindaco Palumbo

Condividi

Favara (AG) – In queste ore la cittadina di Favara è travolta dal dolore e dalla rabbia. Marianna Bello, 38 anni, madre di tre figli, risulta dispersa dopo essere stata travolta dall’acqua durante un violento nubifragio che ha investito la zona.

Secondo le ricostruzioni, la donna era scesa dalla propria auto — rimasta in panne probabilmente a causa dell’allagamento — nel tentativo di cercare riparo, ma è stata sorpresa dalla piena e trascinata via da un canalone sotterraneo che le ha fatto perdere le tracce.

Mentre si intensificano le ricerche — con vigili del fuoco, sommozzatori, protezione civile, droni e volontari che scandagliano l’area — emerge un forte sentimento di rabbia nei confronti dell’amministrazione comunale locale. In un video diventato virale, la gente si rivolge al sindaco, accusandolo di inerzia, di mancata prevenzione e di non aver protetto i cittadini da un disastro prevedibile.

Le accuse mosse

Nel video un uomo chiede spiegazioni su come sia stato possibile che Favara, cittadina già nota per problemi di drenaggio e rischio idrogeologico, non fosse sufficientemente attrezzata per affrontare un evento meteorologico estremo. Contesta al sindaco la mancanza di interventi tempestivi e una responsabilità politica nel non aver rafforzato le infrastrutture idrauliche, i sistemi di smaltimento delle acque bianche e i controlli periodici delle condotte urbane.

L’accento viene messo sulla gravità del fatto che una donna sia stata letteralmente inghiottita dall’acqua nel cuore della città, con la comunità che assiste impotente all’evolversi della tragedia. Il tono è accusatorio: «Chi risponderà?», «Perché non è stato fatto nulla?», «È inaccettabile» sono frasi che riecheggiano nel video e che stanno scatenando forti reazioni sui social e nelle chat locali.

Il ruolo dell’amministrazione

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, è intervenuto sul posto delle operazioni di soccorso fin dalle prime fasi dell’emergenza, partecipando alla coordinazione delle ricerche e dichiarando il proprio impegno per ottenere chiarezza e trasparenza.

Tuttavia, queste dichiarazioni non hanno fin qui placato le accuse: molti cittadini e familiari chiedono una presa di responsabilità che vada oltre le parole, con impegni concreti e verificabili su manutenzione, prevenzione e investimenti nelle infrastrutture idriche.

Una comunità sotto shock

Favara vive ore di angoscia. Le ricerche proseguono senza sosta, e ogni ora che passa alimenta l’apprensione per l’esito.

La rabbia del marito di Marianna, amplificata dal video, è lo sfogo di una comunità che si sente tradita: dalle istituzioni, ma anche da una diffusa cronica vulnerabilità ambientale che queste aree siciliane conoscono da tempo.

La vicenda è ancora in corso. Le ricerche della donna continuano, ma parallelamente si accende un dibattito sulla responsabilità politica e amministrativa nella gestione del territorio. Il video della protesta del marito appare come un grido — doloroso e accorato — affinché non si celebri solo una tragedia, ma si avvii una seria riflessione su come prevenire che si ripeta.